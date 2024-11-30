عاجل/ سوريا: فصائل مسلّحة تعلن حظر تجوّل في حلب وغارة روسية توقع قتلى



اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم السبت 30 نوفمبر 2024، سقوط 16 قتيلا في صفوف التنظيمات المسلحة في غارة روسية على دوار الباسل وسط مدينة حلب السورية.

وكانت فصائل مسلحة في سوريا، اليوم السبت، قد اعلنت فرض حظر شامل للتجوال في مدينة حلب، بعد إحكام سيطرتها عليها.

وشددت الفصائل، في بيان، على أن حظر التجوال يبدأ في مدينة حلب من الساعة الخامسة مساء السبت حتى الخامسة مساء الأحد.

وكانت فصائل مسلحة، بقيادة هيئة تحرير الشام “جبهة النصرة سابقا” قد اجتاحت، الأربعاء، قرى وبلدات بمحافظة حلب التي يسيطر عليها الجيش السوري.

وكانت الفصائل أعلنت، في وقت سابق السبت، سيطرتها على 75 بالمئة من أحياء حلب، وذكرت أن الأخيرة ستتبع إداريا لما تعرف بحكومة الإنقاذ وهي حكومة الجولاني التي تدير إدلب وريفها.

كما كشفت أنها نجحت في إحكام سيطرتها على محافظة إدلب بالكامل، فضلا عن قرابة 50 قرية وبلدة في سوريا أبرزها مدينة معرة النعمان بعد انسحاب قوات الجيش السوري منها.