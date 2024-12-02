جريمة مزلزلة: أعطته دواء ليتعالج فمزق جسدها..!!

في واقعة مزلزلة، انهال زوج بطعنات متفرقة على أنحاء من جسد زوجته في محافظة الجيزة المصرية، لسبب صادم.

وتفيد تفاصيل الواقعة ان الزوج قام بطعن زوجته ربة المنزل في منطقة أطفيح جنوب الجيزة، بعد أن ألحت عليه في تناول دوائه للعلاج، فسقطت الزوجة غارقة بدمائها بين يديه.

وتلقت السلطات بمديرية أمن الجيزة أمس الأحد، اشعارا من أحد المستشفيات يفيد باستقبال ربة منزل مصابة بطعنات متفرقة بأنحاء الجسد، واتهامها لزوجهابطعنها اثر خلافات بينهما.

وتبين من التحريات التي أجرتها فرق الشرطة العثور على سيدة في العقد الرابع من العمر مصابة بطعنات في أماكن متفرقة من البطن والصدر.

وبإجراء التحريات التكميلية تبين أن زوجها “وليد م”، 44 سنة، عامل، يعاني من حالة اكتئاب، ويتردد على العيادات النفسية هو من قام بارتكاب الواقعة.

إلى ذلك، ألقت أجهزة أمن الجيزة القبض على الزوج المتهم.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة نتيجة لقيام زوجته بالإلحاح عليه لتناول العلاج، حيث ضاق بمحاولتها وأغضبه إلحاحها فأحضر سكينا من المطبخ وسدد لها طعنات متفرقة.

“العربية نت”