عاجل/ جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن التطوّرات الأخيرة في سوريا

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2024/12/02 أخبار عالمية, أهم الأخبار, سوريا, سياسة

يعقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة جلسة طارئة غدا الثلاثاء، وذلك بناءً على طلب الحكومة السورية، إثر الهجوم المباغت الذي شنته هيئة تحرير الشام وفصائل مسلحة في شمال سوريا.
ووفقاً لمصادر دبلوماسية، فقد تم تقديم طلب عقد الجلسة من قبل الدول الإفريقية الأعضاء في المجلس، وهي الجزائر وسيراليون والموزمبيق، بالإضافة إلى غويانا، بحسب وكالة “فرانس برس”.
يأتي هذا الاجتماع في وقت حساس بعد التصعيد الأخير في شمال سوريا، حيث شنت الفصائل المسلحة هجوما مباغتا الأربعاء المنقضي، مكنها من السيطرة على أحياء في مدينة حلب وعدد من القرى في ريف ادلب.

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