عاجل/ تحسبا للتقلبات الجوية..الحماية المدنية بهذه الولاية تحذّر..

أصدرت الادارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك بـلاغا تحذيريا تحسبا للتقلبات الجوية.

ودعت الادارة الجهوية للحماية المدنية إلى الابتعاد عن ضفاف الأودية وأماكن تشكل السيول وتجنب الاقتراب من الأماكن التي قد تشهد تدفقات مائية قوية، خاصة بالقرب من الأودية والمنشآت المائية إضافة لتجنب المجازفة بعبور الأودية مهما كانت الظروف، حيث يمكن أن تتسبب في حوادث خطيرة.

وشددت على ضرورة الانتقال إلى أماكن مرتفعة وأكثر أمانا خاصة لمن يقطنون في مناطق منخفضة أو في وحدات سكنية متنقلة مثل الخيام وبيوت الشعر وتفقد قنوات تصريف مياه الأمطار من خلال التأكد من جاهزية قنوات التصريف حول المنازل والمحلات التجارية لمنع تجمع المياه أو تسربها إلى الداخل و تثبيت الأشياء القابلة للانجراف بفعل الرياح القوية، مثل الألواح الإعلانية واللافتات، لتجنب وقوع إصابات وتجنب لمس الأعمدة الكهربائية والحذر من الاقتراب منها أثناء وبعد نزول الأمطار، لتجنب خطر الصعق الكهربائي.

كما أكدت على تجنب ركن السيارات تحت الأشجار خلال فترة هبوب الرياح القوية والعواصف الرعدية، حيث قد تتسبب الرياح في سقوط الأغصان أو حتى اقتلاع الأشجار بالكامل، مما يشكل خطرا كبيرا على وسائل النقل ويؤدي إلى أضرار مادية جسيمة.

ودعت إلى البقاء على اطلاع على الحالة الجوية من خلال وسائل الإعلام، واتباع توصيات الجهات المختصة وفي حالة الطوارئ، يمكن الاتصال بالحماية المدنية على الرقم 198.