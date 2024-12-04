خطايا مالية للمؤسسات الرافضة لتشغيل هذه الفئة..#خبر_عاجل

أفاد المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالمهدية أحمد عمار، بأنه تم تمتيع 11 شخصا من ذوي الإعاقة بمشاريع مختلفة بقيمة تقارب 190 ألف دينار.

و اعتبر أحمد عمار في تصريح للإذاعة الوطنية أمس الثلاثاء في إطار احتفال تونس باليوم العالمي للاشخاص ذوي الإعاقة، عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في الولاية، مرتفعا، إذ يبلغ 16 ألف شخصا أي ما يعادل 3،9 بالمائة من النسبة الوطنية.

وفي هذا السياق بيّن المتحدث أن حملة تشغيل ذوي الإعاقة مازلت متواصلة، وشدّد على أنه تم اللجوء إلى فرض خطايا مالية على عدد من أصحاب المؤسسات الاقتصادية بالمهدية الذين يرفضون تطبيق إجراء تشغيل ذوي الإعاقة، مبينا أنه سيتم تنفيذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها ضد الرافضين في اعتماد الإجراء.