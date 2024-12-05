وزير الإقتصاد يشارك في الدورة الثالثة للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة بالجزائر

يشارك وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ في الدورة الثالثة للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة الذي سينعقد بالجزائر العاصمة من 05 إلى 07 ديسمبر 2024

كما سيشارك عبد الحفيظ في القمة الوزارية التي ستلتئم على هامش المؤتمر تحت عنوان ” إعادة تصور إفريقيا بالذكاء الاصطناعي ” إضافة الى عقد لقاءات ثنائية مع عدد من الوزراء الجزائريين.

وسيشهد المؤتمر حضور خبراء دوليين في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي إضافة إلى مستثمرين من أصحاب المؤسسات الناشئة وممثلي صناديق الإستثمار وممثلي الهياكل المعنية بالدعم والمساندة من البلدان الافريقية.

ويوفر المؤتمر فرصة لممثلي حكومات الدول المشاركة وأصحاب المؤسسات الناشئة ورواد الأعمال والخبراء للتحاور حول سبل تعزيز التعاون الإفريقي في مجال الابتكار واستغلال القدرات الكامنة لبناء شراكات مثمرة خاصة في القطاعات والمجالات ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع وفق بلاغ الوزارة الصادر اليوم الخميس.