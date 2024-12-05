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طارق ذياب يوضّح بخصوص ترشّحه لانتخابات الجامعة

2024/12/05 أهم الأخبار, تونس, رياضة

اكد اللاعب الدولي السابق والمحلّل الرياضي بقنوات “بين سبورت”، طارق ذياب، أنه لم يتخذ بعد قراره في خصوص تقديم ترشحه من عدمه لانتخابات الجامعة التونسية لكرة القدم.
وقال ذياب في تصريح لموزاييك اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024، أنه لم يتخذ أي قرار في خصوص الترشح لانتخابات جامعة كرة القدم القادمة، مستدركا “لكن كل شيء يبقى ممكنا”.
وتابع طارق ذياب قائلا “أتمنى أن تأتي الانتخابات بمكتب جامعي قادر على حل مشاكل كرة القدم في تونس.. لدينا مشاكل كبيرة مرتبطة بعدة عوامل ونقاط يبقى أهمها البنية التحتية.. أشعر فعلا بالمرارة حين أشاهد مباريات بطولتنا خاصة حين نقارن ملاعبنا بتلك الموجودة في بقية الدول العربية المجاورة”.

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