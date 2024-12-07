عاجل/ فيضانات تجتاح ليبيا وهذه حصيلة الضحايا…

أعلن وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الليبية، بدر الدين التومي، عن وفاة شخصين وفقدان آخر بسبب ارتفاع منسوب مياه الأودية في ترهونة جراء الأمطار الغزيرة.

وقال التومي في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء الليبية حول الأوضاع في بلدية ترهونة مساء الجمعة، لقد وضعنا خطة كاملة للتعامل مع الأمطار والتقلبات الجوية الشديدة، مؤكدا أن كل الجهات المعنية والمختصة قدمت يد العون وكان تحركها إيجابيا ومنسّقا مع المواطنين مما قلل من الخسائر البشرية.

وأضاف وزير الحكم المحلي أنه سيتم حصر الأضرار المادية في الممتلكات الخاصة والعامة، وستتم معالجتها بتوجيهات من رئيس الحكومة وتقديم التعويضات اللازمة لجميع المتضررين.

وفي سياق متصل، أعلنت رئاسة جامعة طرابلس ، تعليق الدراسة والامتحانات اليوم السبت.

ويأتي هذا الإعلان بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث تشهد طرابلس ومناطق غرب ليبيا منذ الخميس هطول أمطار غزيرة وسيول، أدت إلى جريان الأودية، وتحول بعضها إلى فيضانات اجتاحت مناطق عدة.

وتسببت الفيضانات الناجمة عن تدفق السيول من الأودية بمدن ترهونة وبني وليد وغريان في خسائر مادية وبشرية، بحسب إعلانات أولية من الجهات المختصة.