بشرى سارة لمرضى “السكري” في تونس..

قالت الأستاذة منال مراد، اليوم السبت 07 ديسمبر 2024، إنها أطلقت تطبيقة جديدة “سُكّري” “sokari” تهتم بمرضى السُكّري وتُساعدهم على تعديل مستوى السكري في الدم.

وأوضحت منال مراد،في تصريح للإذاعة الوطنية أنها بدأت في العمل على هذه الفكرة بعد إصابة ابنتها بمرض السكري.

ودعت مراد مرضى السكري إلى تنزيل هذه التطبيقة وتقديم معطياتهم مشيرة إلى أن التطبيقة حاليا مجانية لكنها ستصبح بسعر رمزي.

ولفتت منال مراد إلى أن هذه التطبيقة ستمكن المرضى من معلومات ووصفات ونصائح مهمة إضفة إلى تذكيرهم بمواعيد تناول الأدوية.

كما دعت المتحدثة الأولياء والتلاميذ إلى إعلام المدرسين بمرض أبنائهم خاصة وأنهم يتطلبون معاملة خاصة وحتى لا يجد التلميذ نفسه في موقف محرج.