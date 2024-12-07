تصدير زيت الزيتون لموسم 2025/2024 يشهد تطورا ايجابيا ب 47 بالمائة خلال شهر نوفمبر الماضي

شهد تصدير زيت الزيتون لموسم 2025/2024 تطورا ايجابيا ب47 بالمائة في الكميات الجملية المصدرة خلال شهر نوفمبر 2024 ، مقارنة مع نوفمبر 2023، وفق معطيات صادرة عن الديوان الوطني للزيت ،الجمعة.

وسجل شهر نوفمبر 2024، تصدير 14781 طن من زيت الزيتون بقيمة 281 مليون دينار وبمعدل سعر 19022 دينار للطن الواحد، مقارنة ب 10053 طن بقيمة 241 مليون دينار وبمعدل سعر 23974 دينار للطن الواحد خلال نوفمبر 2023.

وبلغت الكمية المصدرة من الزيت السائب 12244 طن بقيمة 214 مليون دينار وبمعدل سعر 17523 دينار للطن الواحد في اكتوبر 2024 .

بينما بلغت الكمية المصدرة من الزيت المعلب، خلال نفس الفترة، 1950 طن بقيمة 67 مليون دينار وبمعدل سعر 26259 دينار للطن الواحد، مقابل 1950 طن بقيمة 51 مليون دينار وبمعدل سعر 26209 دينار للطن الواحد، خلال شهر نوفمبر 2023.