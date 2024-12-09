عاجل/ قتلى ومفقودين في حادث اصطدام بين سفينتين في هذا البحر..

أكد خفر السواحل في كوريا الجنوبية اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024 أنه تم العثور على ستة أشخاص من بين ركاب سفينة مقلوبة قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد في حالة سكتة قلبية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الأشخاص الستة كانوا من بين ثمانية أفراد من طاقم سفينة الصيد “جومجوانج” التي تزن 29 طنا عندما اصطدمت بسفينة شحن تزن 456 طنا وانقلبت في المياه القريبة من مدينة جيونجو، على بعد حوالي 270 كيلومترا جنوب شرق سول، صباح الإثنين. ولا يزال البحث جاريا عن الشخصين المتبقيين.

وذكرت السلطات أنه كان هناك عشرة أشخاص على متن سفينة الشحن، ولم يصب أي منهم بأذى، كما لم تتعرض السفينة لأي أضرار واضحة.

سكاي نيوز