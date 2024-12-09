سوريا/ تم تكليفه بتشكيل حكومة انتقالية: من هو محمد البشير؟

أعلنت مصادر سورية عن تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.

وجاء ذلك بعد اجتماع بين قائد عمليات المعارضة السورية المسلحة أحمد الشرع ورئيس الوزراء محمد الجلالي ورئيس حكومة الإنقاذ محمد البشير بهدف تحديد ترتيبات نقل السلطة وتجنب دخول سوريا في حالة فوضى.

والبشير حاصل على إجازة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية قسم الاتصالات من جامعة “حلب” عام 2007، وعمل رئيسًا لقسم الأجهزة الدقيقة في معمل الغاز التابع للشركة السورية للغاز عام 2011.

وكان مديرًا للتعليم الشرعي في وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد لمدة عامين ونصف.

ووفق ملفه التعريفي في حكومة ‘الإنقاذ’ فهو حاصل على إجازة في الشريعة والحقوق بمرتبة شرف من جامعة ‘إدلب’ عام 2021، وشهادة في مبادئ التخطيط والتنظيم الإداري.

وكان محمد البشير يشغل منصب وزير التنمية والشؤون الإنسانية في حكومة الإنقاذ عامي 2022 و2023، وهو من مواليد عام 1983 في جبل الزاوية جنوبي محافظة إدلب.

المصدر: العربية