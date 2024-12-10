مدنين: اعادة فتح سوق الجملة للاسماك بعد استكمال اشغال تهيئته

تم يوم امس الاثنين، اعادة فتح سوق الجملة للاسماك بجربة اجيم، من ولاية مدنين، بعد استكمال عملية تهيئته ضمن تدخلات برنامج التنمية المندمجة، ليصبح صالحا للاستغلال وفق مواصفات الصحة والسلامة، وفق رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري باجيم عماد بوشويشة.

واضاف بوشويشة، ان اعادة استغلال السوق، جاءت بعد غلق تواصل ما يقارب السنتين بسبب وجود اخلالات تحول دون الاستغلال المناسب له، وهو ما دعا الى اجراء اشغال تهيئة بما يستجيب لشروط عرض منتوجات الصيد البحري والحفاظ على جودتها، معتبرا ان السوق مكسب للمنطقة لتوفير فضاء عرض للاسماك وتوفيرها للمواطن بشروط الصحة والسلامة.

واشار الى تحسن اقبال التجار على سوق الجملة للاسماك بعد اقبال متواضع يوم امس، متوقعا ان يرتفع النسق اكثر في قادم الايام بوصول اعلام الفتح الى كل التجار.

يذكر ان قطاع الصيد البحري، يمثل ابرز نشاط ترتكز عليه معتمدية جربة اجيم، التي توفر نوعية جيدة من الاسماك بجزيرة جربة.