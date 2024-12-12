عاجل/ رئيس حكومة تصريف الأعمال السورية يفجرها وهذا ما كشفه..

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال السورية، محمد البشير، في مقابلة مع صحيفة إيطالية “إن خزائن الدولة خاوية، بعد أن التهم النظام وحده كل شيء”.

وتابع: “وضعنا المالي سيئ جدّاً، ليس لدينا نقد أجبني، ولا يوجد في خزائن الدولة سوى الليرة السورية، التي تكاد تكون لا قيمة لها”، مضيفاً أن “حكومته ستسلّم السلطة إلى الحكومة الجديدة مارس المقبل، وأن مهمة تحسين الأوضاع في سوريا لن تكون سهلة، (لكننا قادرون على تحقيقها)”.

وأوضح البشير، أيضاً، أن القائمة التي وضعها زعيم “هيئة تحرير الشام” بالمطلوبين من العدالة، تتضمّن 160 اسماً لمسؤولين عن جرائم حرب ارتكبت خلال الثورة السورية وقبلها، حيث أخفوا آلاف المواطنين طوال سنوات في السجون، واعتقلوا عدداً هائلاً من السوريين خلال الثورة 2011، وقاموا بتعذيبهم.

وشدد على أنهم “أشخاص معروفون، ارتكبوا جرائم تعذيب واغتيالات، وأن معظم أفعالهم موثقة من قِبل مؤسسات دولية ومنظمات غير حكومية ناشطة في مجال حقوق الإنسان، وأن عدداً منهم يخضع لعقوبات حكومات غربية”‘، مؤكداً أنهم “سيحاكمون وفقاً للقوانين السورية”.

وكالات