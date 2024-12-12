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من بينهم فتاة: القبض على مجموعة تروّج المخدرات على متن “تاكسي”

2024/12/12 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، باحالة 4 أشخاص من بينهم فتاة على انظار قاضي التحقيق من أجل المسك بنية الترويج والاستهالك لمادة مخدرة وذلك لمواصلة البحث معهم ومع كل من سيكشف عنه البحث.
وبحسب ما افاد به راديو اي اف ام، نقلا عن مصدر امني، فقد تم القبض على افراد المجموعة ليلة السبت الماضي من طرف اعوان مصلحة النجدة ببنزرت داخل سيارة اجرة “تاكسي”، والذين بتفتيشهم تم العثور على كمية من المخدرات “كوكاكيين” و قطع من مخدر القنب الهندي المعروف بالزطلة.
وعلى اثر ذلك وبالتنسيق مع النيابة تم الاحتفاظ بكامل أفراد المجموعة وحجز المواد المخدرة وسيارة التاكسي قبل احالتهم على انظار النيابة العمومية .

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