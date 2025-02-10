بعد وفاة طفل في انفجار جسم مشبوه: نداء عاجل من أهالي “عين المشري” لرئيس الدولة

دعا عدد من أهالي منطقة عين المشري الجبلية بالمزيرعة التابعة لعمادة السلوم من معتمدية حاسي الفريد، رئيس الجمهورية، قيس سعيد، إلى التدخل وتحسين ظروف عيشهم وذلك على اثر وفاة طفل بعد انفجار جسم مشبوه.

وقال الاهالي في تصريحات نقلتها “الجوهرة أف أم” اليوم الاثنين، إنهم يعيشون ظروفا قاسية وإنهم يضطرون إلى الصعود إلى الجبال لرعي الاغنام وتحصيل لقمة العيش، مشيرين إلى أن هذه الفاجعة تتكرّر باستمرار.

وتابعوا أنه لابد من توفير بنية تحتية ملائمة والماء الصالح للشراب وبعض ضروريات الحياة الأخرى، إضافة إلى توفير مواطن شغل وإحداث بعض المشاريع التنموية وفكّ عزلتهم.

وكان المستشفى الجهوي بالقصرين، قد استقبل، مساء أمس الأحد، جثة طفل، يبلغ من العمر 14 سنة كان قد توفي جراء انفجار جسم مشبوه في منطقة عين المشري الجبلية بالمزيرعة التابعة لعمادة السلوم من معتمدية حاسي الفريد.

وأكد المدير الجهوي للصحة بالقصرين عبد الغني الشعباني في تصريح إعلامي، صباح اليوم الإثنين، أنه سيتم عرض جثة الطفل المتوفي على الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة وطبيعة الجسم المتسبب في الوفاة.

وكانت وحدات الحماية المدنية بالقصرين، قد تحولت مساء أمس الأحد، معزّزة بقوات من الأمن والجيش الوطنيين، فور اعلامها بإصابة طفل جراء جسم مشبوه بحاسي الفريد، على عين المكان، أين تولت نقل جثمان الطفل الهالك للمستشفى الجهوي بالقصرين.

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