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عاجل/ تشمل الجبالي والبحيري: تطورات جديدة في قضية افتعال جوازات سفر لفائدة ارهابيين

2025/02/13 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس اليوم الخميس 13 فيفري 2025، احالة11 متهما على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب وذلك على ذمة القضية المتعلقة بشبهات افتعال جوازات سفر لفائدة أجانب مطلوبين في قضايا ارهابية.
ومن ضمن المتهمين، رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري ونجل راشد الغنوشي معاذ الغنوشي وأجانب .
يذكر ان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب،كان قد أصدر بطاقات ايداع بالسجن في حق البحيري والاطار الأمني السابق فتحي البلدي واتخاذ تدابير احترازية لتقييد تنقلات الجبالي ومتهمين ثلاثة آخرين على ذمة القضية المذكورة.
كما شملت قائمة المتهمين معاذ الخريجي المحال بحالة فرار وأشخاص أجانب محالين بدورهم بحالة فرار.

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