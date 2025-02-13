خلال 7 سنوات : مِنح بقيمة 776،9 مليون دينار للوداديات والجمعيات التابعة للدولة..

بلغت قيمة المنح المسندة لفائدة الوداديات والجمعيات التابعة للوزارات وعدد من هياكل الدولة خلال السنوات السبع الفارطة 776،9 مليون دينار، اي ما يعادل سنويا حوالي 111 مليون دينار، وهو ما يمثل قرابة 30 بالمائة من ميزانية التسيير للدولة للعام الحالي (2620 مليون دينار)، وذلك وفق وثيقة أصدرتها وزارة المالية فصلت فيها المنح المسندة للوداديات والتعاونيات والجمعيات الرياضية التابعة لمختلف الهياكل الرسمية.

وتعلقت المنح أساسا بمخصّصات دفعت للوداديات والجمعيات الرياضية للأعوان والتعاونيات والتعاونيات الخصوصية .

وقد استفادت في هذا الإطار وزارة الشؤون الاجتماعية بأعلى مبلغ من المنح وذلك في حدود 44،8 مليون دينار تليها وزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بحوالي 23،1 مليون دينار ثم وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، 10 ملايين دينار، ووزارة المالية، 5،2 مليون دينار