أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بمحافظ البنك المركزي..#خبر_عاجل

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء أمس، الخميس بقصر قرطاج، فتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي.

وجاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، أن رئيس الدولة أكد خلال اللقاء على دور البنك المركزي التونسي في خدمة الاقتصاد الوطني باعتباره مؤسسة عمومية تونسية، مشيرا إلى أنّ تونس باختيارها التعويل على الذات تمكنت خلال شهر جانفي المنقضي من تسديد خدمة الدين العمومي بنسبة 40 بالمائة من مجموع خدمة الدين العمومي المتوقعة لكامل سنة 2025، كما أنّها نجحت في السيطرة على نسبة التضخم في حدود 6 بالمائة بعدما كانت في العام السابق 7,8 بالمائة، إلى جانب تحقيق استقرار ملحوظ لسعر صرف الدينار مقابل أبرز العملات الأجنبية في نهاية سنة 2024.

وشدّد رئيس الجمهورية على أنّ كلّ اختيارات تونس يجب أن تنبع من إرادة شعبها، مشيرا إلى أنّ التجربة أثبتت أنّ هذا المسار في التعويل على الذات أثبت نجاحه، ويجب المضيّ قدما إلى الأمام في هذا الاتجاه.

كما تمّ التعرّض إلى إطلاق المنصّة الإلكترونية الموحدة للشيكات التي بلغ عدد المؤسسات المالية المرتبطة بها 22 بنكا إلى جانب البريد التونسي كما بلغ عدد المرسمين بها 97 ألفا.

وعلى صعيد آخر، شدّد رئيس الدولة على دور لجنة التحاليل المالية حتى تقوم بالاختصاصات الموكول إليها على الوجه المطلوب لحماية الاقتصاد التونسي من التمويلات المشبوهة ومن عمليات تبييض الأموال.