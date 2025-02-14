ارتفاع صادرات زيت الزيتون نحو إفريقيا جنوب الصّحراء بأكثر من النصف



سجلت صادرات زيت الزيتون التونسي نحو أسواق إفريقيا جنوب الصّحراء في سنة 2024 زيادة بأكثر من 50 بالمائة مقارنة بسنة 2023، لتفوق قيمتها بذلك 60 مليون دينار، وفق بيانات مركز النهوض بالصادرات.

وتتمثل أهمّ الأسواق في السيشال وغانا وكينيا وجزر الموريس والسنيغال، وفق ذات المصدر التي بادرت، في اطار تنفيذ برنامجها الترويجي الوطني لزيت الزيتون بعنوان سنة 2025، الى تنظيم زيارة بثلاثة أيّام لوفد مشترين عن مركزيّة الشراء من جمهوريّة الكونغو الديمقراطية إلى تونس تم خلالها تنظيم لقاءات أعمال تونسيّة كونغوليّة وذلك من 11 الى 13 فيفري 2025.

واستهلّ برنامج هذه التظاهرة الترويجيّة بعقد ما يناهز 35 لقاء مهنيّا ثنائيّا مباشرا بين ممثلين عن مؤسّسات تونسيّة مصدّرة لزيت الزيتون والمصبّرات الغذائيّة والمنتوجات المبرّدة والمجمّدة، ووفد من مركزيّة الشراء من الكونغو الديمقراطيّة، وفق بلاغ اصدره المركز.