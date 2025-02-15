عاجل/ نهاية أسبوع “مُظلمة” ودون مياه بهذه الجهة

أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز بإقليم سيدي بوزيد، أنه سيتم قطع التيار الكهربائي اليوم السبت 15 فيفري 2025 على مستوى منطقة ‘بن بشير’ التابعة لمعتمدية سيدي علي بنعون، وذلك بداية من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثالثة بعد منتصف النهار .

كما سيتم قطع التيار الكهربائي غدا الأحد 16 فيفري 2025 بنفس التوقيت (بداية من الساعة الثامنة صباحا وإلى غاية الساعة الثالثة بعد الزوال) للقيام بأشغال صيانة على مستوى الشبكة الكهربائية بكل من منطقة ‘بن بشير’ التابعة لسيدي علي بنعون والمنطقة الصناعية وحي ‘أولاد شلبي’.

واكدت الشركة إمكانية إرجاع التيار الكهربائي قبل الوقت المحدد، دون سابق إعلام، وذلك حال الانتهاء من الأشغال المقررة، وفق نص البلاغ.

كما اعلم معتمد سيدي علي بن عون المتساكنين أن عددا من أحياء المدينة قد تشهد إضطرابا في توزيع المياه مساء يوم السبت وكامل يوم الأحد على أن تعود تدريجيا لنسقها العادي بعد إنتهاء أشغال الصيانة.