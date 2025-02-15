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عاجل/ إختطاف صحفي ومدير سابق لقناة إخبارية في دمشق

2025/02/15 أخبار عربية, أهم الأخبار, حوادث و قضايا

بعد الغموض الذي لف اختفاء المدير السابق للإخبارية السورية، صالح إبراهيم من العاصمة دمشق، أكدت وزارة الإعلام خطفه.
وشددت في بيان مقتضب اليوم السبت 15 فيفري 2025، على إدانتها اختطاف الصحفي.
كما أكدت أنها تتابع مع وزارة الداخلية التحقيق في ملابسات الحادثة، مشددة على “التزامها بحماية الصحفيين وتوفير بيئة عمل آمنة لهم، تضمن أداء مهامهم دون تعرضهم لأي استهداف”، وفق ما نقلت وكالة سانا.
وكان ملثمون خطفوا إبراهيم من منطقة باب مصلى في دمشق، يوم الاثنين الماضي 10 فيفري الجاري، واقتادوه إلى جهة مجهولة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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