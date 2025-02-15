ممثّلة بريطانية شهيرة تفتح النار على خطّة تهجير سكان غزة من مهرجان برلين

حازت الممثلة البريطانية تيلدا سوينتون على جائزة الدب الذهبي تكريمًا لمسيرتها الفنية الاستثنائية في الدورة الـ75 لمهرجان برلين السينمائي الدولي.

وخلال كلمتها عقب تسلم الجائزة، أكدت سوينتون دور المهرجان كمنصة عالمية تُعلي قيم التنوع والانفتاح، مشددة على رفضها للإقصاء أو التهجير القسري.

كما وجهت انتقادًا ضمنيًا لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تحويل غزة إلى منتجع سياحي، معتبرة أن السينما المستقلة تمثل أداة مقاومة ضد الاستعمار.

اشتهرت تيلدا سوينتون بأدوارها المتنوعة ونهجها الفني المتمرد، حيث بدأت مسيرتها مع المخرج ديريك جارمان في فيلم كرافاجيو عام 1985، وواصلت التعاون معه في أعمال مثل آخر إنجلترا وقداس الحرب وإدوارد الثاني، الذي نالت عنه جائزة أفضل ممثلة في مهرجان البندقية عام 1991 عن تجسيدها لشخصية الملكة إليزابيث.

شهد حفل افتتاح المهرجان حضور لجنة التحكيم التي تضم المخرج المغربي الفرنسي نبيل عيوش، والمخرج الأرجنتيني رودريغو مورينو، والممثل الألماني ماريا شريدر، إلى جانب رئيس اللجنة، المخرج الأمريكي تود هاينز، والممثلة الصينية فان بينج بينج، والمصممة الألمانية بينا دايجيلر، والناقدة الأمريكية إيمي نيكلسون.

كما تضمن الافتتاح عرض الفيلم الألماني The Light للمخرج توم تيكوير، الذي يتناول قصة عائلة ألمانية تواجه أزمة حادة، إلى أن تتدخل مديرة منزل سورية لتغيير مسار حياتهم.

يأتي عرض الفيلم في توقيت حساس، حيث يتزامن مع الانتخابات الألمانية المقررة في 21 فيفري الجاري، ويحمل دلالات سياسية تتعلق بسياسات الهجرة.

الفيلم من بطولة لارس إيدنجر ونيكوليت كريبيتز.