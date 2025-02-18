عاجل/ بعد تأجيل القمة العربية في مصر: السيسي يزور هذه الدولة.. #خبر_عاجل

تزامنا مع إعلان مصر تأجيل القمة العربية الطارئة حول غزة إلى الرابع من مارس المقبل، بعدما كانت مقررة في 27 من الشهر الحالي، كشف مصدران أمنيان مصريان أنه من المتوقع أن يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي قريبا إلى العاصمة السعودية الرياض.

كما أوضحا، اليوم الثلاثاء، أن السيسي من المرتقب أن يصل العاصمة السعودية، الخميس المقبل، لبحث خطة عربية بشأن غزة، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

أتى ذلك، بعدما أعلنت وزارة الخارجية المصرية بوقت سابق اليوم الثلاثاء، أن القمة الطارئة ستعقد مطلع الشهر المقبل، بعدما كان يتوقع أن تكون الأسبوع المقبل.

ويرتقب أن تناقش الدول العربية خطة لإعادة إعمار القطاع الفلسطيني المدمر بعد الحرب، ومواجهة اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أثار انتقادات دولية وعربية واسعة، قبل أسبوعين.