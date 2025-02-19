رابطة أبطال أوروبا : تأهل بايرن ميونيخ وبنفيكا وكلوب بروج وفيينورد إلى ثمن النهائي

تأهلت فرق بايرن ميونيخ الألماني وبنفيكا البرتغالي وكلوب بروج البلجيكي وفيينورد الهولندي إلى الدور ثمن النهائي لرابطة أبطال أوروبا لكرة القدم بعد تخطيهم يوم الثلاثاء سيلتيك الاسكتلندي وموناكو الفرنسي وأتلانتا وميلان الإيطاليين تواليا في في إياب الملحق المؤهل.

في المباراة الأولى، انتزع بايرن ميونيخ بطاقة التأهل من ضيفه سيلتيك في الوقت بدل الضائع بعدما حول تخلفه بهدف إلى تعادل ثمين (1-1) على ملعب “أليانز أرينا” في ميونيخ. وتقدم سيلتيك عبر الألماني نيكولاس كوهن في الدقيقة (63) فيما أدرك الكندي ألفونسو ديفيز التعادل لبايرن ميونيخ في الدقيقة (90+3).

وتفوق بايرن ميونيخ على سيلتك في مجموع المباراتين بنتيجة (3-2) بعدما سبق أن فاز في مباراة الذهاب في اسكتلندا بنتيجة (2-1).

وفي المباراة الثانية، سار بنفيكا على نفس نهج بايرن ميونيخ واقتنص ترشحه من ضيفه موناكو في الدقائق الأخيرة بتعادل مثير (3-3) على ملعب “النور” في لشبونة. وسجل الياباني تاكومي مينامينو والمغربي إلياس بن صغير وجورج إلينيخينا في الدقائق (32 و51 و81) أهداف موناكو، والتركي كريم أكتورك أوغلو واليوناني فانغيليس بافليديس من ركلة جزاء والتركي أوركون كوكتشو في الدقائق (22 و76 و84) أهداف بنفكيا.

وتفوق بنفيكا على موناكو في مجموع المباراتين بنتيجة (4-3) باعتباره كان قد حسم لقاء الذهاب في موناكو بنتيجة (1-صفر).

وفي المباراة الثالثة، ضمن كلوب بروج مروره الى الدور القادم بتغلبه على مضيفه أتلانتا بنتيجة (3-1) على ملعب “جيويس” بمدينة بيرغامو. وسجل البلجيكي شمس الدين طالبي في الدقيقتين (3 و27) والإسباني فيران غوتغلا في الدقيقة (45) أهداف كلوب بروج، والنيجيري أديمولا لوكمان في الدقيقة (48) هدف أتلانتا الذي اكمل المقابلة بعشرة لاعبين اثر اقصاء رافائيل تولوي في الدقيقة (87).

وتفوق كلوب بروج على أتلانتا في مجموع المباراتين بنتيجة (5-2) اثر تفوقه في موقعة الذهاب في بروكسيل بنتيجة (2-1).

اما في المباراة الرابعة والاخيرة، فقد اطاح فينورد بمضيفه ميلان بعدما فرض عليه التعادل 1-1 مستفيدا من فوزه ذهابا في روتردام بهدف دون مقابل. وبادر ميلان بالتسجيل عن طريق المكسيكي سانتياغو خيمينيز في الدقيقة الأولى ثم عادل فينورد النتيجة عن طريق خوليان كارانزا في الدقيقة 73. وكانت نقطة التحول في المباراة حصول الفرنسي ثيو هيرنانديز ظهير أيسر ميلان على إنذار ثان بعد تحايله بالسقوط داخل منطقة الجزاء ليحصل على بطاقة حمراء ويكمل الفريق الإيطالي اللقاء بعشرة لاعبين من الدقيقة 51.

وتستكمل بقية مباريات إياب الملحق المؤهل اليوم الاربعاء بإقامة أربع مباريات، تجمع ريال مدريد الإسباني وضيفه مانشستر سيتي الإنقليزي (3-2 ذهابا في مانشستر)، وباريس سان جيرمان الفرنسي وضيفه ستاد بريست الفرنسي (3-صفر ذهابا في بريست)، وبوروسيا دورتموند الألماني وضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي (3-صفر ذهابا في لشبونة)، وبي إس في آيندهوفن الهولندي وضيفه يوفنتوس الإيطالي (1- 2 ذهابا في تورينو).