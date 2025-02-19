هذه قيمة محجوزات الديوانة خلال جانفي المنقضي..

كشف الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة ومدير إدارة الحرس الديواني، العميد شكري الجبري اليوم الأربعاء، بأنه “تم خلال شهر جانفي المنقضي رفع أكثر من 1589 قضية، بقيمة جملية للمحجوزات تجاوزت الـ43 مليون دينار”.

وأوضح الجبري، لدى استضافته في تصريح لاذاعة الجوهرة أف ام، أنّ “المحجوزات شملت مادة التبغ والمعسّل، الملابس الجاهزة والأحذية الرياضية، إلى جانب الأجهزة الالكترونية والمواد الغذائية المختلفة”. وأكد الجبري أن “مصالح الديوانة التونسية نجحت في القيام بعدد من العمليات النوعية الكبرى خلال الفترة الماضية، من بينها إحباط عملية تهريب طن من المرجان بجهة بنزرت، وحجز كميات كبيرة من السجائر والمعسل المهرب في تطاوين بقيمة تجاوزت الـ 1.6 مليون دينار”.

وأضاف الجبري أن “المصالح الديوانية تمكنت كذلك من إحباط محاولة تهريب 6 كغ من الكوكايين بمطار تونس قرطاج داخل حقيبة مسافرة أجنبية، إضافة إلى إحباط عملية تهريب 10 طيور من النحام الوردي ببوش، وغيرها من العمليات الأخرى بمختلف المناطق في البلاد”، مشدّدًا على أنّ “مصالح الديوانة بمختلف أسلاكها تقوم بمجهودات جبارة للتصدّي لمثل هذه العمليات والحفاظ على اقتصاد وأمن البلاد”.