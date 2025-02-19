وقفة احتجاجية سلمية للمعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا

نفّذ عدد من أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية سلمية للمطالبة بإيجاد حل جذري ونهائي وتسوية وضعيتهم

وادماجهم بالوظيفة العمومية أو القطاع العام والقطع مع التشغيل الهش.

ورفع المحتجون الذين تجمعوا في ساحة الحكومة بالقصبة شعارات تطالب بإنهاء معاناتهم مع البطالة التي طالت لعدة سنوات وناشدوا رئيس الدولة التدخل شخصيا لتشغيلهم وادماجهم على غرار تسوية ملفات مشابهة لهم كالدكاترة وعمال الحضائر والأساتذة والمعلمين النواب.

وأفادت يسرى ناجي احدى المعطلات عن العمل وممن طالت بطالتها ان الوقفة الاحتجاجية امام مقر رئاسة الحكومة في القصبة تشكل رسالة لأصحاب القرار في تونس من أجل إيجاد حل نهائي وجذري لما وصفته بمعضلة المعطلين عن العمل في تونس.

واعتبرت يسرى ناجي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء ان مطالب العديد من الشبان والفتيات بالانتداب في الوظيفة العمومية او القطاع العام صار أمرا ملحا وضروريا مشددة على أن المسألة تتطلب إرادة سياسية قوية وفق رأيها.

ولفتت المتحدثة، خريجة معهد الفنون الجميلة بتونس ومعطلة منذ ما يزيد عن 16 عاما، الى ان رئيس الدولة تدخّل شخصيا لإنهاء أزمة الدكاترة المعطلين عن العمل مشددة على انه

في حال توفر الإرادة السياسية تم تشخيص حوالي 5 آلاف موطن شغل لهؤلاء الدكاترة المعطلين.

واقترحت في هذا الصدد الاستئناس بهذا القرار الرئاسي في خطوة لإنهاء معاناة الآلاف من المعطلين عن العمل في تونس من حاملي الشهائد العليا واعداد منصة الكترونية لحصر العدد الحقيقي للمعطلين حسب العمر وسنة التخرج من أجل بلورة عادلة للتوظيف والتشغيل.

من جانبه أفاد أيمن الغريسي من المشاركين في الوقفة الاحتجاجية السلمية بساحة القصبة ان التمتع بالمواطنة يقتضي من الحكومة توفير الشغل اللائق والكريم لأصحاب الشهائد العليا والتي طالت بطالتهم لعدة سنوات مرجحا ان معدل بطالة المنفذين للوقفة الاحتجاجية اليوم يقارب 10 سنوات وهي مسألة غير مقبولة و على السلطات القائمة إيجاد حل نهائي يقطع مع سنوات البطالة حسب تقديره.

ووجه أيمن الغريسي، خريج فلسفة ومعطل عن العمل لزهاء 16 عاما، نداء الى رئيس الدولة ليلتفت الى أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم وانهاء معاناتهم وادماجهم في الدورة الاقتصادية والاجتماعية في تونس ورفع ما وصفه بالمظالم التي سلطت عليهم.