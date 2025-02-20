(فيديو وصور)/ “اوريدو” تحتفل بالاطلاق الرسمي لخدمة الجيل الخامس للانترنات “5G”..

احتفلت شركة أوريدو تونس للاتصالات مساء الأربعاء 19 فيفري 2025 بأحد النزل بالضاحية الشمالية للعاصمة بالاطلاق الرسمي لخدمات الجيل الخامس للانترنات “5G”.

وقد حضر الحفل وزير التكنولوجيا والاتصال سفيان الهميسي و عدد هام من الشركات وشركاء اوريدو وعدد كبير من الاعلاميين والمؤثرين.

و في هذا السياق ، جدد منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لأوريدو تونس في كلمة القاها على هامش الحفل تأكيده على أن “إطلاق شبكة الجيل الخامس ليس فقط تطور تكنولوجي وانما هو افق جديد ونظرة اقتصادية جديدة لبناء اقتصاد قومي جديد لتونس وفق تعبيره.

وبين منصور راشد الخاطر أنه تم الاعداد لهذه الاستراتيجية قبل خمس سنوات مع فريق العمل من شركة اوريدو الذين وجه لهم شكرا خاصا على عملهم الجبار والكبير.

وقال راشد الخاطر “ان العمل لاطلاق الجيل الخامس بدأ من اعداد الشبكة الرئيسية لشركة اوريدو حيث تم توسيعة الشبكة الرئيسية الى ما يقارب 500 جيغابيت في الدقيقة ومن ثم تم الانطلاق في تطوير الشبكة الذكية بطريقة تواكب اطلاق الجيل الخامس بحيث تتمكن الشركات من الكثير من الخدمات الجديدة التي ترتقي الى حجم المسؤولية التي نتطلع لها”

وتابع القول في ذات السياق “وسعنا مركز العمليات بشركة اوريدو بحيث يخدم التطور التكنولوجي ويخدم ايضا شبكة الجيل الخامس ومن هذا الاساس والمنطلق عملت اوريدو على اطلاق نوعين من التكنولوجیا في السوق وكانت الشركة الاولى التي تطلق خدمات “ipv6” وهو الذي مكننا من عناوين بريد كبيرة وعند الانتقال لعالم الانترنتت يجب ان تكون هناك عناوين كافية عملنا ايضا على تحسين جودة الصوت واطلقنا خدمة “volti” التي تمكن من انجاز المكالمة دون ان يقطع خط الانترنات وغيرها من الخدمات التي تخدم التطور التكنولوجي لتونس.””

واشار منصور راشد إلى ان اوريدو طورت ايضا شبكة الهاتف الجوال بشكل يخدم عملية اطلاق الجيل الخامس ووسعت شبكة الالياف الضوئية لتحسين جودة الخدمة للحرفاء كما اوصلت vibre في 24 ولاية.

واوضح الرئيس التنفيذي لأوريدو تونس ان اوريدو أطلقت المرحلة الاولى من الجيل الخامس وهي ما يسمى بالمرحلة غير المستقلة وفي المستقبل ستكون شبكة مستقلة وفق تعبيره.

وبخصوص ابرز خدمات الجيل الخامس بين راشد الخاطر ان الخدمات تنقسم لثلاث استخدمات تحسين الانترنات، المدن الذكية والاستخدمات التي تعتمد على الجودة العالية.

ونوه راشد الخاطر الى أن اوريدو وقعت مع خمسين شريك بما يمكن التونسيين عند السفر إلى خارج تونس من استعمال الجيل الخامس في خمسين دولة.

وشدد منصور الخاطر على ضرورة العمل كمنظومة واحدة وجعل تونس دائما أعلى ومركز الاستقطاب لبناء التطور التكنولوجي قائلا”

“يجب أن نعمل معا من أجل تونس أقوى..تونس تعيش تونس تتطور من يريد ان يصنع المستقبل يجب ان يعمل اليوم””..