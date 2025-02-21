عاجل/ العاصمة: حجز كميات ضخمة من الحلوى الضارّة والمواد الغذائية الفاسدة

تمكّن فريق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية تونس، من حجز 10 كغ من الحلوى، تحتوي على الملون E102 وE131، و3800 قطعة من الحلوى نوعية مختلفة ومجهولة المصدر تحتوي ايضا على الملون E102 و400 قطعة من حلويات البجاوية منتهية الصلوحية.

كما حجزت 203 كلغ لمواد غذائية مختلفة (توابل، بسيسة، درع) ظهرت عليها علامات تعفن وغير صالحة للاستهلاك و204 علبة مصبرات منتهية الصلاحية، بمحل بيع مواد غذائية بالجملة، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الخصوصي لشهر رمضان المعظم، وتأمين مواد غذائية سليمة للمواطنين.