حجز 15 ألف قرص مخدّر في منزل مروّج مصنّف خطير بهذه الجهة..

تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بالمنزه بالتنسيق مع مركز الأمن الوطني بحي الخضراء من حجز أكثر من خمسة عشر ألف قرص مخدر داخل منزل مروج مخدرات مصنّف خطير ومطلوب من أجل عدة قضايا تتعلق بترويج المخدرات.

وتفيد المعطيات المتوفرة بأن معلومات وردت على أعوان منطقة الأمن الوطني بالمنزه مفادها اندماج أحد الشبان في مجال ترويج المخدرات والأقراص المخدرة، ليتم تكثيف التحريات حول نشاطه وتحديد أماكن تحركه.

وحسب ذات المعطيات واثر عملية امنية نوعية تولى اعوان الشرطة العدلية بالمنزه بالتنسيق مع مركز الأمن الوطني بحي الخضراء مداهمة منزل العنصر الخطير، وبتفتيش المكان تفتيشا دقيقا أمكن حجز أكثر من خمسة عشر ألف قرص مخدر من أنواع مختلفة ومعدّة للترويج ، ليتم ادراج المروج في التفتيش علما وأنه محل بطاقة جلب قضائية وعدة مناشير تفتيش من أجل جرائم ترويج المخدرات والأقراص المخدرة.