عاجل/ هذا ما قررته محكمة الاستئناف في حق وديع الجرئ بخصوص هذه القضية..

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2025/02/26 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أصدرت دائرة الاتهام العاشرة لدى محكمة الاستئناف بتونس اليوم الأربعاء قرارا بتأييد قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي بحفظ التهم في حق الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجري بخصوص قضية تحقيقية منشورة في حقه وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق وديع الجري وذلك من أجل تهم تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال مدلس واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة.

ومع انتهاء الأبحاث أصدر قاضي التحقيق المتعهد بالملف قرار ختم البحث مع حفظ التهم في حق وديع الجري لعدم توفر الأركان القانونية للجريمة المنسوبة اليه.

وللتذكير فان وديع الجري موقوف بالسجن تنفيذا لحكم قضائي صادر في حقه بالسجن مدة أربعة أعوام على ذمة قضية ثانية.

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