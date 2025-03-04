الاحتلال الصهيوني يمنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى معبر رفح..#خبر_عاجل

منعت قوات الاحتلال الصهيوني المتمركزة شرق رفح, جنوب قطاع غزة, سيارات الإسعاف من الوصول إلى معبر رفح البري لنقل جرحى ومرضى من المقرر سفرهم للعلاج في الخارج, حسب ما نقلته مصادر إعلامية اليوم الثلاثاء.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان لها, بأن “دبابات جيش الاحتلال اعترضت طريق سيارات الإسعاف التي تنقل المرضى للعلاج في الخارج بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية”.

وأوضحت أن “دبابات جيش الاحتلال اعترضت طريق سيارات الإسعاف التي تنقل جرحى ومرضى للعلاج في الخارج ومنعت مرورها وأطلقت النار في محيطها مما عرض الطواقم

الطبية والمرضى للخطر”, مضيفة أن سيارات الإسعاف “لا تزال عالقة في المكان بانتظار السماح لها بالعبور وسط تعنت واضح واستهتار بأبسط القوانين الإنسانية”.

ويعد نقل الجرحى عبر معبر رفح وفتحه أمام المواطنين في كلا الاتجاهين أحد بنود المرحلة الأولى من اتفاق غزة.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس), قد أفادت يوم أمس الاثنين, بأن الاحتلال الصهيوني مستمر في إغلاق المعبر أمام المواطنين ومنع استئناف حركة

البضائع والتجارة من خلاله, وأعاد عشرات المسافرين من المرضى والجرحى بعد الاتفاق على سفرهم.

و قرر الكيان الصهيوني, أول أمس الأحد, وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة, عقب ساعات من انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى, وعرقلة الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية.

وفي 19جانفى الماضي, بدأ سريان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال, ويتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما, وانتهت الأولى منها يوم السبت الماضي