عاجل/ الأردن يعلن إجلاء 29 طفلا فلسطينيا من قطاع غزة برا وجوا للعلاج..

أعلن الأردن اليوم (الثلاثاء) إجلاء 29 طفلا فلسطينيا من قطاع غزة لتلقي العلاج في مستشفيات المملكة.

وقالت قيادة الجيش الأردني في بيان إن قوات الجيش “أخلت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة اليوم 29 طفلا برفقة ذويهم برا وجوا إلى الأردن”.

وأوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي بتوجيهات من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لتوفير العلاج اللازم لهؤلاء الأطفال في عدد من مستشفيات المملكة، ضمن مبادرة “الممر الطبي الأردني”.

وتعتبر هذه الدفعة الأولى من أصل 2000 طفل سيتم علاجهم داخل المملكة في إطار الجهود الإنسانية الأردنية المستمرة لدعم سكان قطاع غزة، وفق البيان.

وقال مدير الإعلام العسكري العميد مصطفى الحياري إن “عملية الإخلاء جاءت ترجمة للتوجيهات الملكية المتمثلة بالوقوف مع الأهل والأشقاء في قطاع غزة”، إذ أعلن الملك عبد الله الثاني خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة استعداد الأردن لاستقبال 2000 طفل لاستكمال علاجهم داخل المملكة.

وبين الحياري خلال مؤتمر صحفي عقد في جسر الملك الحسين الواصل بين الأردن والأراضي الفلسطينية، أنه جرى إخلاء أربعة أطفال عبر طائرات عمودية تابعة لسلاح الجو الملكي ومزودة بطاقم طبي متخصص من خلال مطار ماركا العسكري بعمان، و25 طفلا برا بواسطة سيارات إسعاف عبر جسر الملك حسين.

وأكد الحيارى أن الجيش الاردني يبذل جهودا كبيرة على المستوى الإنساني والإغاثي والعلاجي لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ بلغ المجموع الكلي للحالات المرضية التي تم علاجها أكثر من نصف مليون مراجع منذ بدء الأحداث وإجراء 20.679 عملية صغرى وكبرى.

وبين أنه جرى تركيب 363 طرفا اصطناعيا ضمن مبادرة “استعادة الأمل”، وإرسال 176 قافلة بمجموع 7749 شاحنة منذ بدء الحرب، و36 قافلة بمجموع 2719 شاحنة بعد الهدنة، وخيما بلغ عددها 74 ألفا، إضافة إلى البيوت المتنقلة التي تم إيصالها لمحتاجيها في القطاع بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وعدد من المنظمات المحلية والدولية العاملة في المملكة.

وكان الملك عبد الله الثاني أعلن خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن في 11 فيفري الماضي عن إخلاء نحو 2000 طفل مصابين بالسرطان ومن يعانون من حالات طبية صعبة في غزة لتلقي العلاج في الأردن، كجزء من جهود الأردن في تعزيز الاستجابة الإنسانية.