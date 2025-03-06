استشهاد أسير فلسطيني من غزة في سجون الاحتلال..#خبر_عاجل

أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، اليوم، عن استشهاد أسير من غزة داخل سجون الاحتلال .

وأفادت الهيئة، في بيان، بأن الأسير من مخيم “جباليا” شمالي القطاع استشهد في سجن النقب، منوهة إلى ارتفاع عدد الشهداء الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال منذ بدء العدوان على غزة إلى 62، بينهم ما لا يقل عن 40 من قطاع غزة.

وكشفت تقارير حقوقية وشهادات أسرى محررين تم إطلاق سراحهم مؤخرا عن حالات التنكيل والتعذيب التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في السجون والمعاناة الإنسانية التي يعيشونها في ظل حرمانهم من أبسط احتياجاتهم وحقوقهم ومنعهم من الطعام والنوم والعلاج الطبي، فضلا عن تفشي الأمراض المعدية بينهم ما أدى لاستشهاد عدد غير معلوم منهم.

وكانت سلطات الاحتلال قد أطلقت مؤخرا سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين من سجونها عبر 7 دفعات ضمن صفقة تبادل الأسرى مع حركة “حماس” عقب اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في التاسع عشر من شهر جانفى الماضي.