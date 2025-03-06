هام/ ضخ 153 طنا إضافية من مادة السكر المدعم في مسالك التوزيع بهذه الولاية..

تم ضخ 153 طنا إضافية من مادة السكر المدعم في مسالك التوزيع بولاية بن عروس، إضافة الى الكميات العادية التي يتم ضخها كل شهر، وفق ما افاد به المدير الجهوي للتجارة يسري الدمرجي صحفي “وات”.

وذكر الدمرجي أن معدلات الاستهلاك الشهرية العادية لمادة السكر في حدود ال750 طنا يتم ضخها في مسالك التوزيع بشكل دوري، واضاف أنه باحتساب الكميات المضافة، يكون معدل كميات السكر المدعم التي تم ضخها في بداية هذا الشهر اكثر من 900 طن، ومن المنتظر أن يتم مع نهاية الشهر الحالي ضخ 153 طنا إضافية في الأسواق، وذلك بالتزامن مع نهاية شهر رمضان، حيث يكثر الإقبال على اقتناء هذه المادة لإعداد حلويات العيد.

وفي علاقة بنسق التزود والتزويد ببقية المواد الاستهلاكية، أفاد ذات المصدر، ان مختلف المواد الاستهلاكية متوفرة في الأسواق وفي محلات البيع بالجملة والتفصيل وتجري مراقبة حركة التزود والتزويد بمختلف المواد الاستهلاكية وخاصة الأساسية منها والتي يكثر استهلاكها خلال شهر رمضان من قبل مصالح الإدارة الجهوية للتجارة.

يذكر ان الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات، خصصت مع انطلاق شهر رمضان، 8 فرق للمراقبة الاقتصادية على فضاءات العرض والبيع للعموم، تعمل بالاشتراك مع أعوان من الشرطة او الحرس البلديين وكذلك مع أعوان الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومن ضمن هذه الفرق فريق قار بالسوق ذات المصلحة المشتركة ببئر القصعة وآخر على الطرقات ومخازن التبريد .