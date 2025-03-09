عاجل/ خنزير بري يحيل كهل على الانعاش..

أحيل كهل في العقد الرابع من العمر بحالة حرجة على المستشفى الجهوي بجندوبة بعد تعرّضه في ساعة متأخرة من ليلة السبت لهجوم من خنزير برّي حيث سبب له جروح بليغة بأماكن مختلفة من جسده بمنطقة بلطة بوعوان .

وحسب شهادة أهالي المتضرر فقد كان عائدا إلى منزله بمنطقة بلطة بوعوان بعد قضاء سهرة رمضانية بإحدى مقاهي الجهة ليتفاجأ بهجوم من قبل خنزير بري وهو ما سبب له عدة جروح خطيرة بالرأس والوجه والبطن والفخذين.وقد تفطن له بعض المارّة فقاموا بإعلام الحرس الوطني والحماية المدنية و تم نقله إلى المستشفى الجهوي بجندوبة أين تم الإحتفاظ به بقسم الانعاش.

وقد أكد مصدر طبي أن حالته حرجة و سيخضع للجراحة وفق ما اوردته اذاعة الجوهرة أف أم.