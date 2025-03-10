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بطولة إيطاليا : أتالانتا يفوز على يوفنتوس برباعية نظيفة

2025/03/10 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

حقق أتالانتا فوزا كبيرا على مضيفه يوفنتوس 4ـصفر أمس الأحد في قمة مباريات الجولة الثامنة والعشرين من البطولة الإيطالية

لكرة القدم.

وتقدم أتالانتا في الدقيقة 29 عن طريق ماتيو ريتيجي من ركلة جزاء، وأضاف زميله مارتن دي رون الهدف الثاني في الدقيقة 46. وفي الدقيقة 66 سجل ديفيد

زاباكوستا الهدف الثالث لأتالانتا، فيما أكمل أديمولا لوكمان الرباعية لأتالانتا في الدقيقة 77.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثالث بفارق ست نقاط عن يوفنتوس صاحب المركز الرابع، ويبتعد بفارق ثلاث نقاط فقط خلف المتصدر إنتر ميلان

ونقطتين فقط خلف نابولي صاحب المركز الثاني.

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