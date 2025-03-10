البطولة الإنقليزية : فوز تشيلسي على ليستر سيتي 2-0)

فاز تشيلسي على ليستر سيتي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما امس الأحد ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من البطولة الإنقليزية لكرة القدم.

أحرز مارك كوكوريلا هدف تشيلي في الدقيقة 60، ليرفع رصيد فريقه إلى 49 نقطة في المركز الرابع, بينما توقف رصيد ليستر سيتي عند 17 نقطة في الترتيب التاسع

عشر.

وفي مباراة أخرى، تعادل مانشستر يونايتد مع ضيفه أرسنال بهدف لكل منهما ضمن مباريات نفس الجولة.

وأحرز البرتغالي برونو فرنانديز هدف مانشستر يونايتد في الدقيقة (45 ز2)، فيما سجل ديكلان رايس هدف التعادل لأرسنال في الدقيقة 74.

وارتفع رصيد أرسنال إلى 55 نقطة في المركز الثاني وابتعد أكثر عن المنافسة على اللقب بعدما اتسع فارق النقاط بينه وبين ليفربول /المتصدر/ إلى 15 نقطة،

فيما ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 34 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي مباراة ثالثة، تعادل بورنموث مع مضيفه توتنهام هوتسبير بهدفين لكل منهما، وتقدم الفريق الضيف بهدفين عن طريق ماركوس تافيرنييه والبرازيلي

إيفانيلسون في الدقيقتين (42 و65), فيما سجل هدفي توتنهام كل من السنغالي باب سار والكوري الجنوبي هيونج مين سون من ركلة جزاء في الدقيقتين (67 و84).

وارتفع رصي