ابتعد عن هذه العادات: نصائح هامة لتجنب العطش في رمضان..

مع حلول شهر رمضان المبارك، يتساءل الكثيرون عن أفضل الطرق لتجنب العطش خلال ساعات الصيام الطويلة، خاصةً مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف. ويعد شرب كميات كبيرة من الماء في وجبة السحور من أكثر العادات الشائعة التي يلجأ إليها الصائمون، اعتقادًا منهم أنها ستساعدهم على تحمل العطش خلال النهار. ولكن، هل هذا الاعتقاد صحيح؟

الحقيقة العلمية:

على الرغم من أهمية شرب الماء للحفاظ على رطوبة الجسم، إلا أن الإفراط في شربه خلال وجبة السحور لن يمنع الشعور بالعطش بشكل كامل. فالجسم يتخلص من الماء الزائد عن طريق الكلى، وبالتالي فإن شرب كميات كبيرة من الماء في وقت قصير سيؤدي إلى زيادة التبول، مما قد يزيد من فقدان السوائل والأملاح الضرورية للجسم.

*نصائح لتجنب العطش في رمضان:

بدلًا من التركيز على شرب كميات كبيرة من الماء في السحور، إليك بعض النصائح التي ستساعدك على تجنب العطش خلال نهار رمضان:

*توزيع شرب الماء:

اشرب كميات معتدلة من الماء على فترات متقطعة خلال فترة الإفطار وحتى السحور.

تجنب شرب كميات كبيرة من الماء دفعة واحدة.

*تناول الأطعمة المرطبة:

ركز على تناول الأطعمة الغنية بالماء في وجبة السحور، مثل الخضروات والفواكه (الخيار، البطيخ، الطماطم).

تناول الأطعمة التي تحتوي على الألياف، فهي تساعد على الاحتفاظ بالماء في الجسم.

تجنب الأطعمة المالحة والحارة:

قلل من تناول الأطعمة المالحة والمخللات، فهي تزيد من الشعور بالعطش.

تجنب الأطعمة الحارة والتوابل، فهي تزيد من التعرق وفقدان السوائل.

*تجنب المشروبات المدرة للبول:

-قلل من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل القهوة والشاي، فهي تزيد من إدرار البول.

-تجنب المشروبات الغازية والعصائر المحلاة، فهي تزيد من الشعور بالعطش.

*الراحة وتجنب المجهود الزائد:

-حاول تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة.

-قلل من المجهود البدني الزائد خلال ساعات الصيام.

-احصل على قسط كافٍ من النوم خلال الليل.