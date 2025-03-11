عاجل/ هذا ما قرره القضاء في حق النائب السابق ماهر زيد..

باشرت صباح اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025 هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس المحاكمة عن بعد في قضية شملت الأبحاث فيها النائب السابق بالبرلمان المنحل ماهر زيد و3 متهمين.

ووفق ما أوردته موزاييك لم يحضر أي من المتهمين وطلب محامي ماهر زيد التأخير لإحضار موكله المتواجد في فرنسا بسبب العلاج فقررت الدائرة الاستجابة لهذا الطلب وأجلت المحاكمة إلى جلسة 13 ماي المقبل.

وللتذكير فقد صدر حكم استئنافي في حق ماهر زيد يقضي بسجنه لمدة 4 سنوات من أجل تهم اختلاس أو إعدام أو رفع أو تغيير مواد إثبات أو مواد إجراء جنائي أو غيرها من الأوراق والدفاتر والعقود والأشياء المودعة بخزينة محفوظات أو كتابة محكمة.