عاجل/ اصابة 11 عامل وعاملة فلاحة في حادث مرور خطير بهذه الجهة..

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2025/03/11 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أصيبت 11 امرأة ورجل، من العاملين في القطاع الفلاحي، في حادث مرور، بمعتمدية سبيطلة من ولاية القصرين، اليوم، الثلاثاء، 11 مارس 2025.

وأكد المدير الجهوي للصحة بالقصرين عبد الغني الشعباني، في تصريح لاذاعة موزاييك تدخل سيارتيْ إسعاف ووحدات الحماية المدنية لنقل المصابين للعلاج بالمستشفى المحلي بسبيطلة.

ونقلت الوحدات الصحية 4 مصابين، بعد التشخيص الأولي بمستشفى سبيطلة، نحو المستشفى الجهوي بالقصرين لاستكمال العلاج، بعد تبين إصابتهم بكسور مختلفة الخطورة، وفق المدير الجهوي للصحة بالقصرين الذي أكد أن إحدى الإصابات تعتبر حرجة.

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