الدورة 14 من تظاهرة عرائس رمضان من 16 الى 20 مارس بمدينة الثقافة

من المنتظر، أن ينظم المركز الوطني لفن العرائس الدورة 14 من تظاهرة “عرائس رمضان” من 16 الى 20 مارس الجاري بمدينة الثقافة.

وتتضمن هذه التظاهرة التي تتزامن مع العطلة المدرسية للثلاثي الثاني جملة من العروض العرائسية والتنشيطية وورشات في فن العرائس .

وسيكون الجمهور، في سهرة الافتتاح يوم 16 مارس الجاري، على موعد مع عرض موسيقى للاطفال بعنوان “نحب نعيش” لكمال المعالي على ان تؤثث سهرة الاختتام يوم 20 من نفس الشهر ليلة العروض القياسية لعرائس المركز الوطني لفن العرائس وعرض خلدون لوليد البريني .

وستخصص سهرة يوم الاثنين 17 مارس للعرض العرائسي التنشيطي للاطفال “بينوكيو” للفنان منير الراويحي يليه عرض “سيرك ميسون” وهو عرض موجه للاطفال والعائلة لسفيان همايسية .

أما سهرة الثلاثاء 18 مارس الجاري، فتستمر بعرض فرجوي تنشيطي للاطفال بعنوان “عبودة شو” للفنان رياض النهدي الى جانب عرض عرايس للشباب والكهول لحاتم المرعوب.

وسيتمكن الاطفال في سهرة الاربعاء 19 مارس الجاري من مشاهدة العرض العرائسي التنشيطي “جولة حول العالم” للفنان منير الروايحي اضافة الى عرض رحلة سنجوب لجلال حمودي .

يشار، الى أن جميع العروض تنطلق على الساعة التاسعة ليلا بقاعة المبدعين الشبان بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة .