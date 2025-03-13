استون فيلا يتقدم في رابطة أبطال أوروبا ليواجه سان جيرمان في دور الثمانية

تأهل أستون فيلا إلى دور الثمانية في رابطة أبطال أوروبا لكرة القدم بفوز سهل 3-صفر على عشرة لاعبين من كلوب بروج في إياب الدور السادس عشرة امس الأربعاء، ليتفوق 6-1 في مجموع المباراتين ويكون على موعد لمهمة أصعب بكثير أمام باريس سان جيرمان.

ورغم هزيمته 3-1 في بلجيكا، بدأ بروج المباراة بشكل أفضل وهدد فيلا مبكرا من بينها فرصة بضربة رأس من هانز فاناكن لكن مهمته أصبحت أكثر صعوبة بعد طرد كيرياني ساب بعدما عرقل ماركوس راشفورد ومنعه من الانفراد بالمرمى في الدقيقة 16.

وفرض فريق المدرب أوناي إيمري سيطرته على الشوط الثاني، وسجل ماركو أسينسيو من مدى قريب في الدقيقة 50 بعد تمريرة من البديل ليون بايلي.

وسجل إيان ماتسين الهدف الثاني لفيلا بعدها بسبع دقائق بتسديدة غيرت اتجاهها، قبل أن يختتم أسينسيو أهداف صاحب الأرض في الدقيقة 61 بعد تمريرة منخفضة من راشفورد وسط فرحة عارمة في ملعب فيلا بارك.

وبعد عودته للمسابقة الأوروبية الأعرق للأندية منذ أكثر من أربعة عقود، سيتعين على فيلا تقديم أفضل ما لديه ليتفوق على باريس سان جيرمان بطل فرنسا، الذي أطاح بليفربول المتألق بعدما تغلب عليه بركلات الترجيح في أنفيلد اول أمس الثلاثاء.

قال جون ماكجين، قائد أستون فيلا “لا يوجد أصعب من مواجهة باريس سان جيرمان في مباراتي الذهاب والإياب. باريس سان جيرمان فريق مخيف في مباراتي الذهاب والإياب، لذا ستكون المباراة صعبة للغاية. لكن أستون فيلا بلغ دور الثمانية لرابطة أبطال أوروبا، ولا يمكننا أن نطلب أكثر من ذلك حاليا، وسنسعى جاهدين لتحقيق المزيد. من يدري ما سيحدث”.

وكان بإمكان فيلا أن يفوز بنتيجة أكبر، إذ أهدر الفرص في الشوط الثاني الذي سيطر عليه، لكن جماهيره لم تتذمر إذ أطلقت الألعاب النارية مع نهاية المباراة.

وأضاف ماكجين “إنه لأمر هائل… نحن نمنح المشجعين تجربة لن ينسوها أبدا. نريد كتابة أسمائنا في التاريخ وأن نعتاد خوض هذه المباريات”.