“صوناد”: قاعة عمليات ورقم أخضر للتبليغ على انقطاعات الماء..

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه “صوناد” عن احداث قاعة عمليات لمتابعة امدادات مياه الشرب علما وانه يمكن الإبلاغ عن اي اضطرابات عبر الرقم الأخضر المجاني 80100319.

واكدت الشركة ان قاعة العمليات التي احدثت منذ مطلع مارس 2025 ستمكن من تحسين الخدمات المسداة وتحقيق النجاعة والسرعة المطلوبتين لإنجاز التدخلات عند حدوث أي عطب على شبكات جلب وتوزيع المياه.

وزار كاتب الدّولة لدى وزير الفلاحة المكلّف بالمياه حمّادي الحبيب، امس الاربعاء، قاعة العمليات مرفوقا بالرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، عبد الحميد منجة. ويباشر العمل على مستوى قاعة العمليات فريق عمل يضم إطارات عليا ومهندسين، يعمل على المتابعة المستمرة لوضعية التزود بالماء في مختلف الجهات والتعامل السريع مع طلبات التدخل طوال اليوم وعلى مدار الأسبوع.