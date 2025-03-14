بطولة ألمانيا: بايرن ميونيخ الألماني يجدد عقد لاعبه كيميتش حتى عام 2029

أعلن نادي بايرن ميونيخ متصدر البطولة الألمانية لكرة القدم امس الخميس عن تمديد عقد لاعبه جوشوا كيميتش حتى صائفة 2029.

وخلال تقمصه لالوان الفريق، توج قائد منتخب ألمانيا بثمانية ألقاب للبطولة الى جانب رابطة أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية ضمن ألقاب أخرى.

وكان كيميتش (29 سنة) قد انضم إلى بايرن ميونيخ قادما من شتوتغارت موسم 2015-2016 بعد قضاء عامين في لايبزيغ ولعب 429 مباراة مع بايرن وسجل 43 هدفا,

بالإضافة الى تقديمه ل115 تمريرة حاسمة وقدم مستوى جيدا في مركزي الظهير الأيمن ولاعب الوسط المدافع.

ولعب كيميتش 97 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا منذ اول ظهور له مع التشكيلة في ماي 2016 وحمل شارة القيادة منذ العام الماضي.

للإشارة، فان فريق بايرن ميونيخ يتصدر ترتيب البطولة الألمانية برصيد 61 نقطة بفارق ثماني نقاط عن باير ليفركوزن صاحب المركز الثاني.