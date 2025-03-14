عاجل/ انتشال 48 جثة من مجمع الشفاء في غزة..

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة أمس الخميس, انتشال 48 جثة من مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة, استشهدوا في هجمات سابقة نفذها الكيان الصهيوني خلال حرب الابادة على القطاع التي استمرت على مدار قرابة 16 شهرا, حسب ما أفادت به وكالة الانباء الفلسطينية (وفا).

وقال الدفاع المدني, في بيان, ان طواقمه بالتعاون مع فرق طبية والأدلة الجنائية في الشرطة, نقلت جثامين الضحايا الذين “كان تم دفنهم داخل أسوار مجمع الشفاء خلال حرب الابادة الصهيونية”.

وذكر أن 38 جثة تم التعرف عليها وستدفن في مقابر أخرى, بينما نقلت 10 جثامين مجهولة الهوية إلى دائرة الطب الشرعي للتعرف عليها.

وأشار البيان إلى أن عملية نقل الجثامين ستستمر لعدة أيام, إذ ما يزال هناك 160 جثة داخل المجمع, ما يتطلب جهودا كبيرة لاستكمال العملية.

وكان جيش الاحتلال الصهيوني قد اقتحم مجمع الشفاء الطبي مرتين خلال حرب الابادة التي اندلعت في 7 أكتوبر 2023, الأولى في 16 نوفمبر واستمرت نحو 8 أيام, والثانية في 18 مارس 2024 واستمرت نحو أسبوعين.

وخلال الاقتحامين, تعرضت مباني المجمع لدمار كبير أدى إلى خروجه عن الخدمة, فيما أقر جيش الاحتلال في حينه بقتل واعتقال عشرات الأشخاص.

ويسري منذ 19 جانفي الماضي, اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية (حماس) و الكيان الصهيوني بعد قرابة 16 شهرا من حرب الابادة في غزة.