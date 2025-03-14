عاجل/ مُهرّب يحاول قتل عون ديوانة دهسـا

تعرض عون بفرقة الحرس الديواني ببنزرت، أول أمس الأربعاء 12 مارس 2025، لمحاولة قتل من قبل مهرب محروقات بمعتمدية منزل بورقيبة تعمد دهسه بسيارته اثر محاولة ايقافه في نقطة تفتيش على مستوى مفترق منزل بورقيبة.

كما تعرض عونين اخرين الى اصابات خفيفة وفق ما أكده مصدر أمني لموزاييك.

وحسب مصدر طبي يتواصل إيواء أحد الأعوان المصابين بالمستشفى وحالته مستقرة فيما غادر عونين المستشفى.

و قد تولت فرقة الابحاث و التفتيشات التابعة للحرس الوطني بماطر التعهد بملف الحادثة حيث تم ادراج شخصين فارين بالتفتيش بعد ان توصلت لكشف مكان اخفائهما للسيارة التي كان يقودانها.