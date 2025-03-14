عاجل/ حجز أكثر من 108 كلغ لحوم أبقار فاسدة في هذه الجهة

حجزت الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالكاف، أمس الخميس، بمدينة تاجروين من ولاية الكاف، 108.445 كلغ من اللحوم الأبقار الفاسدة كانت مخزنة في ظروف لا تستجيب لأدنى متطلبات السلامة الصحية للأغذية وتنبعث منها روائح كريهة ولونها متغيّر، وفق ما ذكرته، اليوم الجمعة، المديرة الجهوية للهيئة منى الحمداني

وأضافت الحمداني، في تصريح لـ”وات”، أن العملية أفضت أيضا إلى حجز 4.885 كلغ من اللحوم الحمراء المفرومة، و19.090كلغ من لحم الرأس والساق، و24.735 كلغ من نقانق (مرقاز) البقري المجمد، و17 كلغ من الشحوم البقري والغنمي مخصص لإعداد المرقاز، مخزنة كلّها في ظروف وبطريقة غير صحية ولا تستجيب لمتطلبات السلامة، إلى جانب حجز واتلاف عدد 0.800كلغ من امعاء الأغنام المخصصة لإعداد المرقاز باعتبارها غير آمنة وغير مطابقة للتراتيب الجاري بها العمل ومحفوظة في ظروف غير صحية.

وقد تمّ فتح محضري بحث في الغرض طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل ضد كل المخالفين بغاية مقاومة كل الظواهر المخلة بالسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، وردع المخالفين للقوانين والتراتيب الصحية المتعلقة بهذا الباب، وفق نفس المصدر.

وتندرج هذه العملية في إطار الحرص على ضمان السلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمناسبة شهر رمضان المعظم وتنفيذا للبرنامج الخصوصي لمراقبة للمنتجات الغذائية بهذه المناسبة، وتأتي ضمن العمل المشترك مع أعوان الشرطة البلدية في مراقبة مختلف المحلات التجارية للمنتوجات الغذاىية بهدف المحافظة على السلامة الصحية للمستهلكين ومقاومة كل المخالفات للتراتيب الصحية في مجال بيع وتسويق المنتجات الغذائية بمختلف أنواعها.