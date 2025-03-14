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عاجل/ القبض على شاب وفتاة من أجل ترويج المخدرات..

2025/03/14 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكّنت الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بقرطاج، من القبض على شاب وفتاة بمحل سكنهما، ينشطان في مجال ترويج المخدرات بجهة الكرم الغربي، أين تم حجز 270 قرصا مخدّرا وقطعا من مخدّر القنب الهندي.

وأوضحت الإدارة العامة للأمن الوطني، في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة، أنه تم القبض على المشتبه بهما بفضل تظافر جهود الوحدات الأمنية المذكورة مع كل من الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل، وفرقة الطريق العمومي ومراكز الأمن الوطني بالكرم الغربي وقرطاج بيرسا وحلق الوادي. وأكدت أنه باستشارة ممثل النيابة العمومية، أذن بالإحتفاظ بهما والأبحاث متواصلة على صعيد الفرقة.

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