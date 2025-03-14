عاجل/ حريق في نزل بهذه المنطقة..

نشب اليوم الجمعة 14 مارس 2025 حريق بنزل غير مستغل مغلق منذ سنة 2009 بالمنطقة السياحية بجرجيس، وفق تصريح العميد عاطف حويج المدير الجهوي للحماية المدنية بمدنين في تصريح لاذاعة موزاييك.

وأكّد أن وحدات الحماية المدنية تلقت بلاغا بخصوص نشوب حريق في أحد النزل المغلقة بجرجيس والتهم النخيل والأشجار في محيط النزل وبعض التجهيزات المهملة وغير المستعملة وفق تعبيره.

وتم التدخل للسيطرة على النيران بتسخير شاحنتيْ اطفاء تابعة لفرقة الحماية المدنية بجرجيس ثم تم تعزيزها بشاحنة اطفاء من فرقة بنقردان.

وتمت السيطرة على الحريق رغم الرياح القوية التي بلغت 90 كلم في الساعة وستواصل فرق الحماية المدنية عملية المراقبة إلى ٱخر ساعات الليل وفق ما أفاد به المدير الجهوي للحماية المدنية بمدنين.